Diretta LIVE, Inter-Bayern Monaco 0-0: debutto per Onana, fuori Barella per Mkhitaryan

MILANO - Debutto europeo per i nerazzurri che hanno subito la possibilità di riscattarsi dalla sconfitta in campionato arrivata nel derby contro il Milan. Al Meazza sarà di scena il Bayern Monaco e il tecnico nerazzurro stravolge l'Inter. Fuori Handanovic per scelta tecnica, al suo posto debutto per Onana tra i pali. In difesa non ci sarà De Vrij con Skriniar che viene dirottato al centro e D'Ambrosio che agirà da braccetto destro. In mediana fuori Barella e dentro Mkhitaryan con Gosens che prende il posto di Darmian sulla corsia sinistra.