Diretta LIVE, Inter-Crotone 3-0 al 45′: Calha sale in cattedra, Satriano si conferma

Terza uscita stagionale per i nerazzurri di Simone Inzaghi contro il Crotone, retrocesso la passata stagione in serie B

Appuntamento alle 18:00 ad Appiano Gentile per l'Inter di Inzaghi, pronta ad affrontare in amichevole il Crotone di Francesco Modesto. La squadra calabrese, ora in Serie B, è stata sfidata dai nerazzurri l'ultima volta lo scorso 1 maggio in quella che di fatto ha rappresentato la vittoria Scudetto per l'Inter (0-2 allo Scida).