Inter-Roma 1-2 risultato finale: sconfitta pesante per i nerazzurri ancora rimontati

MILANO - Non cambia la musica in campionato. Dopo la brutta sconfitta di Udine arriva anche quella interna con la Roma. Nerazzurri rimontati ancora una volta, ancora una volta dopo esser stati in vantaggio, ancora una volta incapaci di gestire e mettere in ghiaccio il risultato. Serviva la reazione e questa non è arrivata, la vittoria con il Torino, l'ultima in campionato, è servita solo a nascondere la polvere sotto il tappeto. L'Inter non ha demeritato nel corso dei 90 minuti ma non ha nemmeno convinto. Poche trame offensive, farraginose e prevedibili. Gira male, è evidente, come è evidente l'assenza di quel guizzo che potrebbe rappresentare un valore aggiunto che nella passata stagione è servito per rimanere in corsa in un campionato che la squadra di SImone Inzaghi avrebbe potuto mettere in ghiaccio a marzo.