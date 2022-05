Diretta LIVE, Inter-Sampdoria 3-0: Perisic affonda e Correa cala il tris

Ultima di campionato al Meazza per i nerazzurri che per aggiudicarsi il titolo dovranno superare la Sampdoria e sperare nella vittoria del Sassuolo

MILANO - Ultimo atto al Meazza. L'Inter di Simone Inzaghi chiude la stagione davanti al proprio pubblico. Le speranze per i nerazzurri sono flebili ma tutto è ancora possibile. Gli incastri con il risultato del Mapei Stadium di Reggio Emilia cullano i sogni scudetti per la truppa interista anche se le possibilità che tutto vada per il meglio sono poche. Correa-Lautaro in attacco con Bastoni che torna in difesa insieme a Skriniar e De Vrij. Darmian e Perisic agiranno sulle corsie esterne mentre a centrocampo Brozovic in cabina di regia sarà coadiuvato, al solito, da Barella e Calhanoglu.