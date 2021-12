Diretta LIVE, Inter-Torino 0-0: Inzaghi vuole continuità, nerazzurri all’esame granata

L'Inter chiude il 2021 al Meazza davanti al proprio pubblico dove affronterà il Torino di Juric per incremetare il vantaggio sulle inseguitrici

MILANO - Ultima gara dell'anno per l'Inter di Inzaghi che chiude il 2021 al Meazza, davanti al suo pubblico, da campione d'inverno. "Titoli che non vanno in bacheca" ha sintetizzato ieri il tecnico interista nella conferenza stampa di vigilia, titoli che devono essere confermati a fine stagione. L'Inter contro il Torino di Juric non vuole cali di concentrazione, leggero tournover per Inzaghi che lancia dal primo minuto Vidal al posto di Barella, torna Lautaro in attacco accanto a Dzeko, per il resto squadra confermata con Perisic e Dumfries ad agire sulle corsie esterne, in difesa rientra Skriniar, mentre a centrocampo confermati Brozovic e Calhanoglu.