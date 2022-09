Diretta LIVE, Inter-Torino 0-0: Inzaghi conferma Handanovic, davanti Dzeko-Lautaro

MILANO - Non c'è tempo per leccarsi le ferite, in casa nerazzurra è il momento di rialzare la testa e tornare a correre. Contro il Torino, allo stadio Meazza, i nerazzurri hanno subito sul piatto l'occasione per riscattare la sconfitta in Champions e quella in campionato, arrivate rispettivamente contro Bayern e Milan. Simone Inzaghi non vuole cali di concentrazione e, come annunciato, torna al passato riproponendo tra i pali Capitan Handanovic. In difesa fuori Bastoni e dentro Dimarco con De Vrij e Skriniar. Torna Barella a centrocampo insieme a Brozovic e Calhanoglu, mentre sulle corsie esterne agiranno Dumfries e Darmian. In attacco, accanto a Lautaro, ci sarà Edin Dzeko