Inter-Udinese 2-0 risultato finale: Correa e gara in ghiaccio. Silvestri duella con Barella

I nerazzurri ricevono al Meazza l'Udinese di Gotti. Per Simone Inzaghi altra rivoluzione in campo con il debutto stagionale in difesa di Ranocchia

MILANO - L'Inter trova la seconda vittoria consecutiva in campionato (con porta inviolata per seconda volta) e si porta a ridosso del gruppo di testa. Ci pensa Il Tucu Correa che, dopo quella di Verona, mette in cassa un'altra doppietta da tre punti. Gara vivace al Meazza che vede gli ospiti portarsi ad un passo dal vantaggio nei minuti iniziali. Spavento che porta Barella ad ingaggiare il duello personale con Silvestri con l'estremo difensore dei friulani che risponde colpo su colpo a tutti i tentavi i del centrocampista (7 conclusioni solo nel primo tempo).

INTER 2-0 UDINESE

15:28 - 31 ott TERMINA IL MATCH AL MEAZZA, L'INTER SUPERA L'UDINESE PER 2 A 0 15:24 - 31 ott TRE MINUTI DI RECUPERO 85° 15:19 - 31 ott SOSTITUZIONE INTER - FUORI PERISIC DENTRO DIMARCO 84° 15:18 - 31 ott Sventagliata di Vidal per Perisic, palla lunga per il croato 82° 15:15 - 31 ott Sugli sviluppi del corner ne esce una serie di batti e ribati in area, alla fine Deulofeu la mette in rete ma la sua posizione è irregolare 81° 15:15 - 31 ott Occasione Udinese con Deulofeu che riceve palla in area, conclusione da posizione defilata, reattivo Handanovic che mette in corner 79° 15:13 - 31 ott SOSTITUZIONE INTER - DENTRO LAUTARO E SENSI FUORI BARELLA E DZEKO 76° 15:10 - 31 ott Occasione Inter con affondo di Perisic, palla per Dzeko che di testa innesca Sanchez che controlla, si gira e calcia fuori di pochissimo ma il gioco viene fermato per posizione irregolare di Perisic 72° 15:06 - 31 ott A un passo dal 3 a 0 l'Inter con Vidal che scarica il destro da fuori area, palla che esce di pochissimo 69° 15:04 - 31 ott SOSTITUZIONE INTER - FUORI CORREA E CALHANOGLU DENTRO SANCHEZ E VIDAL 67° 15:02 - 31 ott RETEEE!!! RADDOPPIO INTER!!! PALLA PER DUMFRIES CHE TROVA AL LIMITE CORREA, DESTRO DEL TUCU CHE SUPERA SILVESTRI! 66° 15:01 - 31 ott Doppia occasione Inter! Lancio per Correa che appoggia al centro per Dzeko che da pochi passi si lascia murare da Silvestri! Sulla respinta non riesce Dumfries a ribadire a rete 66° 15:00 - 31 ott Conclusione di Makengo da fuori, blocca Handanovic 60° 14:54 - 31 ott RETEEEE!!!! CORREA!!! INTER IN VANTAGGIO!!! AFFONDO DELL'ARGENTINO CHE ENTRA IN AREA, SI ACCENTRA E SUPERA SILVESTRI!! 58° 14:52 - 31 ott SOSTITUZIONE UDINESE - DENTRO DEULOFEU E WALACE FUORI JAJALO E SUCCESS 55° 14:49 - 31 ott Grande giocata di Calha che innesca Dumfries, palla dentro imprecisa per Correa da parte dell'olandese 53° 14:48 - 31 ott Lancio di Bastoni per Perisic che scarica al centro dove Dzeko viene murato sulla conclusione ma il croato partiva da posizione irregolare 51° 14:44 - 31 ott AMMONITO PEREYRA 49° 14:43 - 31 ott RIpartenza Inter con Perisic che allarga per Correa, alimenta l'azione l'argentino che libera al tiro Brozovic. Conclusione da rivedere 46° 14:40 - 31 ott Subito pericolosa l'Inter su corner, palla al centro, Correa prolunga ma non trova nessuno sulla deviazione da distanza ravvicinata 14:38 - 31 ott INIZIA LA RIPRESA 13.33 14:33 - 31 ott Squadre che tornano in campo per la ripresa, nessun cambio per Simone Inzaghi che conferma l'undici di partenza 14:21 - 31 ott TERMINA LA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO, INTER E UDINESE VANNO A RIPOSO SUL RISULTATO DI 0 A 0 14:20 - 31 ott UN MINUTO DI RECUPERO 44° 14:20 - 31 ott Chiude in attacco questa prima frazione di gioco l'Inter che però non riesce a trovar spazi per colpire 42° 14:18 - 31 ott Conclusione di Stryger Larsenn da posizione defilata, blocca Handanovic 39° 14:15 - 31 ott Palla dentro di Calha per Dzeko, chiude Samir, arriva Barella che prova a concludere ma trova ancora Samir in chiusura 37° 14:13 - 31 ott AMMONITO BETO 34° 14:11 - 31 ott Ancora Inter vicina al vantaggio! Ranocchia prolunga di testa sul secondo palo dove Dzeko prova la deviazione sottoporta, non ci arriva per pochissimo ma il bosniaco commette fallo in attacco 32° 14:09 - 31 ott Problemino per Bastoni che approfitta di uno stop per chiedere dello spray sulla caviglia 28° 14:04 - 31 ott Manovra a tre Dumfries-Calha-Correa, combinazione in area, palla di ritorno per Dumfries che non arriva sulla deviazione sottomisura 25° 14:02 - 31 ott Altra occasione Inter, acora Barella! Controllo in area del centrocampista, botta di destro, tiro centrale, ancora Silvestri a dire no 23° 13:59 - 31 ott Guadagna campo l'Inter che prova a chiudere l'Udinese. Friulani che però non accennano a voler arretrare il loro baricentro 20° 13:56 - 31 ott Chance per l'Inter su corner. Stacco di Ranocchia a centro area, girata di testa, conclusione alta di poco 17° 13:53 - 31 ott Ispirato Barella, quarto tentativo dalla distanza, anche questo si spegne al lato 13° 13:49 - 31 ott Occasione Inter! Ripartenza dei nerazzurri, palla per Correa che trova il corridoio per Barella che solo davanti Silvestri si lascia ipnotizzare! 12° 13:48 - 31 ott Udinese arrembante, palla dentro di Molino per Beto, su di lui Ranocchia, prova a chiudere lo specchio per la conclusione, riparte da dietro BBeto, bene in copertura Brozovic 9° 13:45 - 31 ott Conclusione di Barella dalla lunga distanza, palla che termina alta sopra la traversa 8° 13:44 - 31 ott Ci prova Beto in percussione, bene la copertura di Calha che rimonta l'attaccante friulano e recupera palla 6° 13:42 - 31 ott Fallo in attacco di Success su Bastoni, calcio di punizione Inter 4° 13:40 - 31 ott Occasione per l'Udinese con Stryger Larsenn che riceve palla all'altezza del dischetto conclusione centrale blocca Handanovic 3° 13:39 - 31 ott Manovra di prima con Dzeko che lancia Perisic, chiude Becao sul croato che non riesce ad arrivare al traversone 1° 13:37 - 31 ott Palla dentro di Brozovic per Barella che in area non riesce a stoppare 13:35 - 31 ott SQUADRE SCHIERATE IN CAMPO, INIZIA IL MATCH 12.27 13:27 - 31 ott Squadre che fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, tutto pronto al Meazza per la sfida tra Inter e Udinese 12:20 - 31 ott CALCIO D'INIZIO ORE 12.30

Nella ripresa sale in cattedra il Tucu dopo una gara non particolarmente brillante mette a segno una doppietta che mette in ghiaccio il match.

Gara completamente dominata dai nerazzurri che con pazienza ha portato a casa il bottino messo in palio.

Queste le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 19 Correa.

A disposizione: 97 Radu,5 Gagliardini, 6 De Vrij, 7 Sanchez, 8 Vecino, 10 Lautaro,11 Kolarov, 12 Sensi, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Becão, 17 Nuytinck, 3 Samir; 19 Stryger Larsen, 37 Pereyra, 8 Jajalo, 6 Makengo,16 Molina; 7 Success, 9 Beto.

A disposizione: 20 Padelli, 65 Carnelos, 2 Perez, 4 Zeegelaar, 5 Arslan, 10 Deulofeu, 11 Walace, 13 Udogie, 24 Samardzic, 45 Forestieri, 87 De Maio, 93 Soppy.

Allenatore: Luca Gotti.

Arbitro: Sacchi.

Assistenti: Vivenzi, Rocca.

Quarto Uomo: Paterna.

VAR: Di Paolo.

Assistente VAR: Bresmes.