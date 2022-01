Inter-Venezia 2-1 risultato finale: l’Inter non molla, Dzeko regala 3 punti al 90°

Ultima gara per i nerazzurri prima della sosta. Al Meazza arriva il Venezia e Inzaghi punta tutto su Lautaro e Dzeko

MILANO - L'Inter supera il Venezia per 2 a 1 grazie alla rete arrivata al 90° da Edin Dzeko. Probabilmente una delle peggiori gare in questa stagione da parte degli uomini di Inzaghi che contro un Venezia rattoppato ottengono i tre punti che le consentono di allungare in classifica. Passano gli ospiti con Herny dopo 15 minuti che al primo squillo dei lagunari capitalizza al meglio sfruttando anche una marcatura naif di Skriniar che con Handanovic combina un pastrocchio.

19:57 - 22 gen TERMINA L'INCONTRO AL MEAZZA L'INTER SUPERA IL VENEZIA PER 2 A 1 E AGGIUNGE ALTRI TRE PUNTI IN CLASSIFICA 90° 19:54 - 22 gen QUATTRO MINUTI DI RECUPERO 90° 19:53 - 22 gen RETEEEE!!! DZEKO!!!! INTER IN VANTAGGIO!!! TRAVERSONE MORBIDO DI DUMFRIES STACCO DI DZEKO CHE SUPERA LEZZERINI!!! 88° 19:51 - 22 gen Corner di Dimarco, Lezzerini in presa alta blocca il pallone 84° 19:48 - 22 gen Manovra frettolosamente l'Inter che sta subendo anche la frustrazione per i pochi spazi concessi dal Venezia in difesa 82° 19:45 - 22 gen SOSTITUZIONE INTER - FUORI BROZOVIC DENTRO VECINO 81° 19:45 - 22 gen SOSTITUZIONE VENEZIA - FUORI HENRY E OKEREKE DENTRO NANI E SIGURDSONN 79° 19:43 - 22 gen AMMONITO DE VRIJ 78° 19:42 - 22 gen AMMONITO CALDARA 75° 19:39 - 22 gen Traversone di prima intenzione di Dimarco sul secondo palo, palla che esce 72° 19:38 - 22 gen SOSTITUZIONE INTER - FUORI BARELLA DARMIAN E LAUTARO DENTRO VIDAL DUMFRIES E SANCHEZ 70° 19:34 - 22 gen Altro errore di Dzeko che riceve palla da Lautaro e di testa conclude tra le braccia di Lezzerini, ma il bosniaco era in posizione irregolare 69° 19:32 - 22 gen Calcio di punizione di Dimarco dal limite, conclusione violenta, si distende Lezzerini 67° 19:31 - 22 gen AMMONITO KLYNE 64° 19:29 - 22 gen SOSTITUZIONE VENEZIA - FUORI TESSMAN CUISANCE DENTRO PERETZ E KLIYNE 62° 19:26 - 22 gen Palla col contagiri di Brozovic per Darmian che controlla e permette a Lezzerini di uscire e mettere in corner 59° 19:24 - 22 gen Ancora Inter in avanti e Venezia trincerato in difesa, palla dentro per Dzeko che cerca il servizio per Perisic, soluzione non semplice, allontana la retroguardia lagunare 57° 19:21 - 22 gen Incredibile Dzeko! Conclusione di testa di De Vrij, presa insicura di Lezzerini che non trattiene, interviene Dzeko che deve spingere solo in rete il pallone ma spara alto 55° 19:19 - 22 gen Continua e incessante la fase di possesso da parte dell'Inter che però non riesce a trovare varchi per colpire 52° 19:16 - 22 gen Preme adesso l'Inter che guadagna il primo corner della ripresa 50° 19:14 - 22 gen Palla dentro di Calha per Dzeko che manca l'appuntamento con il gol per pochissimo 49° 19:13 - 22 gen Scontro continuo tra De Vrij e Henry, cliente scomodissimo per l'olandese 48° 19:11 - 22 gen Affondo di Dimarco, traversone a cercare un compagno sul secondo palo, palla che termina fuori 19:09 - 22 gen INIZIA LA RIPRESA 19.09 19:09 - 22 gen SOSTITUZIONE INTER - FUORI BASTONI DENTRO DIMARCO 19.07 19:08 - 22 gen Tornano in campo le due squadre, Inzaghi inserisce Dimarco per Bastoni 18:53 - 22 gen TERMINA LA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO SUL RISULTATO DI 1 A 1. SQUADRE A RIPOSO 47° 18:52 - 22 gen AMMONITO MODOLO 47° 18:51 - 22 gen CHECK ESAURITO NESSUN CALCIO DI RIGORE. SI RIPRENDE 45° 18:50 - 22 gen CHECK PER POSSIBILE CALCIO DI RIGORE IN FAVORE DELL'INTER 45° 18:49 - 22 gen UN MINUTO DI RECUPERO 42° 18:46 - 22 gen CONVALIDATO IL GOL 41° 18:46 - 22 gen CHECK IN CORSO PER CONVALIDARE LA RETE 39° 18:45 - 22 gen RETE!!! PAREGGIO DELL'INTER!!! BARELLA!! PALLA CETRO DI DARMIAN CONCLUSIONE DI PERISIC, BARELLA LESTO SULLA RESPINTA A RIBADIRE IN RETE! 38° 18:43 - 22 gen Skriniar riceve palla in area da Barella, Fiordilino in anticipo, fallo del difensore nerazzurro 35° 18:40 - 22 gen Squillo dell'Inter con Lautaro che riceve da Dzeko, sforbiciata dell'argentino, conclusione alta 33° 18:39 - 22 gen Fatica tantissimo l'Inter a trovare il varco giusto per passare con il Venezia arroccato a guardia della propria area 30° 18:34 - 22 gen Altra manovra per l'Inter con Brozovic che cerca Barella che taglia in area, anticipato da Ceccaroni 28° 18:33 - 22 gen L'Inter prova con le conclusioni da fuori, arriva il turno di Brozovic, altra parata di Lezzerini 26° 18:30 - 22 gen AMMONITO BASTONI 25° 18:29 - 22 gen AMMONITO BARELLA 24° 18:29 - 22 gen SOSTITUZIONE VENEZIA - FUORI VACCA DENTRO FIORDILINO 24° 18:28 - 22 gen Ci prova Calhanoglu da fuori, conclusione centrale, blocca Lezzerini 22° 18:27 - 22 gen Ci prova De Vrij, percussione per vie centrali e conclusione da fuori, respinta da Lautaro 22° 18:26 - 22 gen Problema per Vacca che accusa un dolore alla coscia, il giocatore si ferma 20° 18:26 - 22 gen Traversone di Perisic e Dzeko prova a girare di testa ma il pallone termina fuori 18° 18:23 - 22 gen Gol del Venezia, Henry porta in vantaggio i lagunari al primo affondo. Colpo di testa e palla alle spalle di Handanovic 14° 18:19 - 22 gen Ritmi blandi in questo primo scorcio di gara con il Venezia chiuso nella propria metà campo e l'Inter che prova a cercare varchi per passare 11° 18:15 - 22 gen Primo tiro dalla bandierina per i nerazzurri con Ampadu che mette in corner un traversone di Barella 9° 18:13 - 22 gen Ancora Inter, palla dentro di Barella che trova Dzeko sul secondo palo, incrocia il bosniaco, in due tempi l'estremo del Venezia 8° 18:12 - 22 gen Palla dentro di Barella a cercare l'incursione di Perisic, esce in presa alta Lezzerini 6° 18:10 - 22 gen Ci prova Calhanoglu su calcio piazzato, conclusione respinta dalla barriera 5° 18:09 - 22 gen Affondo di Brozovic, steso ai 25 metri, calcio di punizione Inter 3° 18:07 - 22 gen Esterno di Calhanoglu dal limite, palla che termina al lato 2° 18:06 - 22 gen Avvio di match di marca nerazzurra con il Venezia chiuso in difesa, traversone di Bastoni dalla trequarti a cercare Dzeko. Palla tra le braccia di Lezzerini 18:04 - 22 gen TUTTO PRONO ALLO STADIO MEAZZA PER IL CALCIO D'INIZIO, PARTITI! 18.00 18:00 - 22 gen Entra in campo le due squadre, Inter in consueto completo nerazzurro, maglia bianca per il Venezia 17.52 17:53 - 22 gen CALCIO D'INIZIO DEL MATCH TRA INTER E VENEZIA FISSATO PER LE ORE 18. SQUADRE NEL TUNNEL DEL MEAZZA PRONTE A SCENDERE IN CAMPO

L'Inter non molla ma trova grandissima difficoltà a trovare gli spazi per colpire grazie ad un Venezia ben organizzato in fase difensiva che non lascia spazio agli uomini di Inzaghi che però in finale di primo tempo acciuffano il pari con Barella, lesto a raccogliere una respinta di Lezzerini.

Nella ripresa il copione non cambia, ci si aspetta la reazione dell'Inter ma i secondi 45 minuti ricalcano fedelmente i primi. Dzeko non appare in serata di grazia e lo conferma sull'errore da pochi passi che potrebbe regalare il vantaggio alla truppa nerazzurra. Dentro Sanchez per Lautaro, fuori pure Brozovic, cambia l'esterno di destra e proprio da una percussione di Dumfries al minuto 90 arriva il traversone per Dzeko che questa volta non sbaglia.

L'Inter esce con i tre punti in tasca al termine dei 90 minuti, allunga in classifica sul Milan che domani sera dovrà vedersela con la Juventus.

Queste le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio.

Allenatore: Simone Inzaghi.

VENEZIA (3-5-2): 12 Lezzerini; 32 Ceccaroni, 31 Caldara, 13 Modolo; 19 Ullmann, 21 Cuisance, 5 Vacca, 8 Tessmann, 44 Ampadu; 77 Okereke, 14 Henry.

A disposizione: 1 Maenpaa, 91 Neri, 3 Molinaro, 11 Sigurdsson, 16 Fiordilino, 20 Almeida, 23 Kiyine, 40 Makadji, 42 Peretz, 56 Mozzo, 57 Issa, 58 Pecile.

Allenatore: Paolo Zanetti.

Diffidati: Lautaro, Vidal, Brozovic (I); Aramu, Ceccaroni, Heymans (V).

Squalificati: -

Arbitro: Marchetti.

Assistenti: Lombardi, Dei Giudici.

Quarto Uomo: Minelli.

VAR: Mazzoleni.

Assistente VAR: Mastrodonato