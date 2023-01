Diretta LIVE, Inter-Verona 1-0: siluro di Asllani, conclusione fuori di poco

MILANO - Torna l'Inter, torna il campionato, tornano i nerazzurri al Meazza. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Parma i nerazzurri tornano in campo per l'ultima gara di campionato prima di volare Riyadh dove affronteranno il Milan per la Supercoppa Italiana. Una gara - quella di questa sera - che potrebbe valere l'aggancio alla Juventus per la truppa di Inzaghi e continuare la corsa sul Napoli di Spalletti. Il tecnico interista non vuole cali di concentrazione, si punta sui migliori a disposizione, senza calcoli, senza troppi indugi. Servono 3 punti per non perdere terreno dalla vetta, servono 3 punti per mettere pressione alla capolista. Il Napoli chiama e l'Inter deve assolutamente rispondere presente.