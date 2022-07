Diretta LIVE, Lugano-Inter 0-0: subito la Lu-La in attacco. LE FORMAZIONI UFFICIALI

LUGANO - Prima uscita stagionale per l'Inter di Simone Inzaghi. Nerazzurri che cambiano rispetto alla passata stagione con la partenza di Perisic, autentico mattatore dello scorso campionato. Partito il croato toccherà finalmente a Gosens ricoprire il ruolo di esterno sinistro. L'ex Atalanta scalpita, pochi minuti giocati nella passata stagione e una voglia matta di diventare protagonista con la maglia nerazzurra. Torna Lukaku in attacco a far coppia con Lautaro. Si ricompone la Lu-La, mentre in difesa si attendono movimenti importanti. Al momento però il tecnico nerazzurro potrà contare su tutti gli elementi presenti in rosa convocabili per questa prima uscita stagionale.