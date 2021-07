Diretta LIVE: Lugano-Inter, prima uscita stagionale per i nerazzurri di Inzaghi

Prima uscita per la nuova Inter di Simone Inzaghi. Tanti gli assenti tra i nerazzurri con i giocatori in vacanza per smaltire le fatiche di Euro2020

LUGANO - Prima uscita stagionale per la nuova Inter di Simone Inzaghi. I Campioni d'Italia affrontano il Lugano come tradizione degli ultimi anni. Per il tecnico nerazzurro ranghi ridottissimi complice le vacanze extra per i calciatori impegnati nell'Europeo vinto dagli azzurri lo scorso 11 luglio. Il tecnico interista insiste sul suo mantra, torna il 3-5-2 con Pinamonti e Satriano a guidare l'attacco mentre in difesa Ranocchia, D'Ambrosio e Dimarco saranno a protezione di Handanovic. Dentro dal primo minuto Nainggolan con Agoume e Gagliardini mentre le corsie esterne saranno impegnate da Dalbert e Darmian.

LUGANO 0-0 INTER

19:23 - 17 lug Calcio d'inizio fissato per le ore 20.30

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 13 Ranocchia, 32 Dimarco; 36 Darmian, Nainggolan, 18 Agoumé, 5 Gagliardini, 29 Dalbert; 48 Satriano, 99 Pinamonti.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 37 Skriniar, 40 Fabbian, 41 Nunziatini, 42 Moretti, 43 Hoti, 45 Sottini, 46 Zanotti, 47 Carboni, 48 Colidio.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LUGANO: 46 Baumann; 3 Ziegler, 4 Hajrizi, 7 Facchinetti, 10 Bottani, 14 Sabbatini, 16 Lavanchy, 20 Custodio, 24 Lovric, 30 Daprelà, 99 N. Muci.

A disposizione: 5 Maric, 6 Covilo, 8 Lungoyi, 17 Abubakar-Ankrah, 11 Monzialo, 22 Guidotti, 19 Ba, 12 Morosoli, 23 Srdic.

Allenatore: Abel Braga.

Arbitro: Luca Piccolo.

Assistenti: Sladan Josipovic e Devis Dettamanti