Diretta LIVE, Milan-Inter 1-1: Leao risponde a Brozovic, nerazzurri in affanno

MILANO - Il giorno del Derby di Milano è arrivato. Milan contro Inter, Pioli contro Inzaghi, rossoneri contro nerazzurri. Si alza il sipario alla Scala del Calcio per un derby che vede contrapposti i campioni d'Italia in carica contro quelli che vengono definiti i principali di rivali. Rivalità che ha radici ben salde nel passato, rivalità cittadina che va oltre qualunque credo calcistico. Il tecnico interista dovrà fare a meno di Lukaku, al suo posto ci sarà Correa accanto a Lautaro. Confermato in difesa Dimarco con Darmian ad agire sulla corsia esterna, mentre Dumfries accenderà il duello con Hernandez sulla corsia destra.