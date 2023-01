Diretta LIVE, Monza-Inter 0-0: subito chance per Darmian ma c’è posizione irregolare

MONZA - Dopo la bella vittoria ottenuta contro la capolista Napoli per i nerazzurri è tempo di trovare continuità, per questo motivo non è da sottovalutare la gara di questa sera contro il Monza di Palladino. Simone Inzaghi vuole il massimo dai suoi ragazzi, non sono ammessi passi falsi e per trovare continuità il tecnico nerazzurro stravolge gli equilibri in attacco riproponendo la coppia composta da Lautaro-Dzeko. Anche in difesa confermato Acerbi come centrale di difesa con Darmian sulla sinistra che partirà nuovamente titolare