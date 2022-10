Sassuolo-Inter 1-2 risultato finale: cambio di rotta firmato Edin Dzeko

REGGIO EMILIA - Arriva il cambio di rotta in casa nerazzurra. La vittoria contro il Barcellona ha risollevato gli animi in casa Inter che bissano il successo di Milano con quello ottenuto a Reggio Emilia contro il Sassuolo, consueto cliente scomodo per la truppa interista. Se sarà partita della svolta lo scopriremo tra qualche settimana ma occorreva dare una sterzata in campionato per l'Inter e questa vittoria, firmata da Edin Dzeko, proietta i nerazzurri alle spalle del gruppo di testa, riportando ossigeno nelle casse nerazzurre.