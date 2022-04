Diretta LIVE, Spezia-Inter 0-0: leggerezza di Perisic, risolve Handanovic

L'Inter di Simone Inzaghi di scena al Picco di La Spezia contro l'undici allenato dall'ex Thiago Motta. Inzaghi punta su Dzeko-Correa in attacco

LA SPEZIA - Nessun turno di riposo per Dzeko, sarà ancora il bosniaco a guidare l'attacco nerazzurro, supportato da Correa. Panchina per Lautaro che, dopo aver scontato il turno di squalifica, non partirà titolare nella gara contro lo Spezia dell'ex Motta. Simone Inzaghi punta ancora su Perisic sulla corsia sinistra, mentre confermatissimo a destra Dumfries. In difesa terza da titolare consecutiva per D'Ambrosio con Skriniar e Bastoni a completare il reparto arretrato.