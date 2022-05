Diretta LIVE, Udinese-Inter 0-0: Inzaghi ripropone Dzeko con Lautaro, dentro Gagliardini

Contro i friulani i nerazzurri puntano a non perder terreno dal Milan che nel pomeriggio ha superato la Fiorentina al Meazza

UDINE - Simone Inzaghi non vuole cali di tensione, tutto è ancora possibile, e allora contro l'Udinese i nerazzurri puntano a rialzare la testa dopo lo scivolone di Bologna e non perdere distanze dal Milan. Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Calhanoglu (squalificato) e Bastoni (infortunato). Partirà dal primo minuto Gagliardini a centrocampo con Dimarco confermato in difesa. In attacco torna la coppia composta da Lautaro e Dzeko con Darmian che prende il posto di Dumfries.