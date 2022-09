Diretta LIVE, Udinese-Inter 1-1 al 45°: Barella e autorete di Skriniar, gara intensa alla Dacia Arena

Nerazzurri di scena al Friuli contro la sorprendente Udinese di Sottil. Confermato Acerbi in difesa con Dzeko che affianca Lautaro in attacco

UDINE - Ultima gara prima della soste per gli impegni delle nazionali. L'Inter di scena ad Udine contro la squadra di Sottil e Inzaghi va a caccia di conferme. La prima riguarda la difesa che vede Acerbi alla seconda gara consecutiva, la seconda è la scelta di Mkhitaryan a centrocampo al posto di Calhanoglu. In attacco sarà Dzeko ad affiancare Lautaro mentre Darmian riprende la corsia di sinistra al posto di Gosens. Brozovic sarà della gara, accanto al metronomo croato agirà - come di consueto - Barella.