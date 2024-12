Un'Inter spenta e falcidiata dalle assenze non va oltre al pareggio casalingo per 1-1 contro l'Udinese penultima in classifica. La Primavera nerazzurra si salva grazie a un gol nel finale di Spinaccè, che si fa perdonare dopo aver sbagliato un calcio di rigore e risponde al vantaggio friulano segnato da Bonin. Con questo risultato i ragazzi di Zanchetta salgono a quota 31 punti, 2 in meno della capolista Roma (in attesa delle partite di Sassuolo e Fiorentina), prossima avversaria sabato mattina.