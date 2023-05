LIVE, Fiorentina-Inter 0-0: Dzeko-Lautaro per l’assalto alla Coppa Italia

STATISTICHE E PRECEDENTI— Sono 13 i precedenti tra Fiorentina e Inter in Coppa Italia e il bilancio è in perfetto equilibrio: cinque successi per parte e tre pareggi a completare il quadro, anche se nelle ultime quattro sfide hanno sempre vinto i nerazzurri. L'ultimo successo viola risale al 27 febbraio 1996 (1-0 nella semifinale di ritorno).