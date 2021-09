Fiorentina-Inter risultato finale 1-3: grande prova di carattere dei nerazzurri

Contro i viola l'Inter cercherà di tenere il passo. I nerazzurri si presentano al Franchi dopo la scorpacciata di gol del Meazza

FIRENZE - Grande prova di carattere da parte dei nerazzurri al Franchi. L'Inter supera la Fiorentina per 3 a 1 ribaltando il passivo dei primi 45 minuti dove la viola ha dominato per gran parte della prima frazione di gioco. Apre le marcature Sottil che raccoglie l'invito di Gonzales dopo che Vlahovic prima e sempre Gonzales avevano costretto Handanovic - migliore in campo nei primi 45 - a compiere veri e propri miracoli per evitare il crollo.