LIVE, Verona-Inter 0-3 all’intervallo: si accende l’Inter e dilaga in due minuti

Calcio d'inizio alle 21. Ai nerazzurri servono punti per continuare la corsa Champions, mentre i padroni di casa non possono sbagliare dopo aver raggiunto al terzultimo posto lo Spezia

VERONA - Nell'ultimo infrasettimanale del campionato l'Inter andrà a Verona per una sfida delicatissima dove i nerazzurri non possono perdere terreno nella corsa Champions, mentre i padroni di casa hanno assoluta necessità di punti per restare in Serie A. L'Hellas, con il pareggio di Cremona (1-1), ha agganciato a 27 punti lo Spezia, battuto dal Monza., mentre l'Inter è tornata in corsa per la Champions grazie ai 6 punti conquistati nelle ultime due giornate contro Empoli e Lazio. La squadra di Inzaghi ora quarta a parimerito con Roma e Milan, sarà priva di Skriniar e Gosens, infortunati.