Inter-Barcellona 1-0 risultato finale: arriva la scintilla nerazzurra

MILANO - Si alza il sipario alla Scala del calcio per la sfida tra Inter e Barcellona. Partita che rimanda dolcemente a quel 2010 e che - a distanza di 12 anni - rappresenta ancora un crocevia. La truppa di Inzaghi ha bisogno di ritrovare la rotta persa mentre per i blaugrana una possibile vittoria spianerebbe l'accesso alla fase finale della competizione. Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno ancora di Brozovic e Lautaro. In porta torna Onana al posto di Handanovic come torna al centro della difesa De Vrij