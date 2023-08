LIVE Inter-Egnatia 0-1: preme l’Inter che non riesce a superare Sherri

In Emilia ultima amichevole per i nerazzurri prima del via della nuova stagione. Inzaghi sceglierà i suoi pensando alla sfida di sabato contro il Monza

Ultima amichevole per l'Inter prima dell'esordio in campionato contro il Monza. Si gioca alle 20 al Mazza di Ferrara contro gli albanesi dell'Egnatia. Per i nerazzurri prove generali in vista della prima di campionato con Simone Inzaghi che andrà verso quella che potrebbe essere la probabile formazione di sabato con Lautaro e Thuram in attacco.