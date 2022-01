Diretta LIVE, Inter-Juventus 0-0: non c’è rivincita, chi vince alza la coppa

Primo trofeo stagionale in palio al Meazza. Inter e Juventus si affrontano alla Scala del Calcio per la Supercoppa Italiana

MILANO - Non ci sono rivincite, non ci sono seconde occasioni, dentro o fuori, vittoria o sconfitta. Si alza il sipario alla Scala del Calcio per il Derby d'Italia. Primo trofeo stagionale in palio, la Supercoppa Italiana. Di fronte Inter, campione d'Italia in carica e Juventus, detentrice della Coppa Italia. Il tecnico nerazzurro conferma le voci della vigilia, formazione tipo per Simone Inzaghi che ritrova Calhanoglu dal primo minuto e Dzeko. Il bosniaco farà coppia in attacco con Lautaro Martinez, Dumfries si aggiudica il ballottaggio con Darmian, Brozovic e Barella a centrocampo insieme al turco, con Perisic che si occuperà del fronte sinistro. In difesa, naturalmente, Skriniar, De Vrij e Bastoni.