Diretta LIVE, Inter-Lione 1-2: raddoppio del Lione con Cherki ma la riapre Lukaku

CESENA – Quarto appuntamento precampionato per l’Inter di Simone Inzaghi che questa sera affronterà il Lione al Manuzzi di Cesena. Debutto dal primo minuto per Onana tra i pali con Lautaro e Lukaku che comporranno il tandem offensivo...

CESENA - Quarto appuntamento precampionato per l'Inter di Simone Inzaghi che questa sera affronterà il Lione al Manuzzi di Cesena. Debutto dal primo minuto per Onana tra i pali con Lautaro e Lukaku che comporranno il tandem offensivo di partenza. Spazzi di formazione titolare per Simone Inzaghi che riparte da De Vrij e Bastoni in difesa e diga di centrocampo composta da Barella-Brozovic-Calhanoglu.