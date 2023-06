Manchester City-Inter 0-0 all’intervallo: gara aperta, out De Bruyne | Diretta finale Champions

Calcio d'inizio alle ore 21. A Istanbul Inzaghi dovrebbe tenere ancora Romelu in panchina per lanciarlo a gara in corsa, Guardiola con la formazione tipo

ISTANBUL - Luci sull'Ataturk, tutto è pronto per la finale di Champions League. A Istanbul si affrontano Manchester City e Inter per la vittoria, con Josep Guardiola e Simone Inzaghi che possono contare su due rose al pieno delle forze, senza defezioni. Per i Citizens c'è in palio la possibilità di completare uno storico Triplete, mentre per i nerazzurri l'impresa contro gli inglesi varrebbe il ritorno nell'albo d'oro della competizione 13 anni dopo il miracolo orchestrato da José Mourinho.