LIVE Inter-Monza 1-0: subito Lautoro! Imbeccata di Dumfries e il Toro porta avanti l’Inter

LA PARTITA— Inter e Monza si sfidano al Giuseppe Meazza all'insegna degli ex: tra i nerazzurri ci sono Carlos Augusto e Stefano Sensi - entrambi in panchina -, mentre Raffaele Palladino schiererà subito Michele Di Gregorio, Luca Caldirola, Danilo D'Ambrosio e Roberto Gagliardini: a disposizione Franco e Valentin Carboni. Simone Inzaghi farà esordire dal primo minuto Yann Sommer e Marcus Thuram, probabile panchina per Juan Cuadrado e Davide Frattesi, previsto un ingresso a gara in corso per Marko Arnautovic.