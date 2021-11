Diretta LIVE, Inter-Napoli 0-1: vantaggio dei partenopei con Zielinski

L'Inter riceve il Napoli di Luciano Spalletti al Meazza. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di De Vrij, al suo posto Andrea Ranocchia

MILANO - Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali riparte il campionato. Nerazzurri che riceveranno al Meazza il Napoli dell'ex Luciano Spalletti, primo in classifica, che vuole allungare sul Milan - sconfitto ieri a Firenze - e incrementare il vantaggio proprio suoi nerazzurri, terzi in classifica.