Primavera, un grandissimo Esposito trascina l’Inter: tripletta e Cagliari battuto

Trascinata da un grandissimo Esposito, l'Inter di Chivu batte il Cagliari. Allo stadio "Asseminello", i nerazzurri si portano subito in vantaggio con Esposito bravo ad anticipare tutti di testa. Il Cagliari reagisce e ribalta il risultato nel giro di 5 minuti grazie alle reti di Palomba e Varoli. A pochi minuti dalla fine del primo tempo ancora Esposito riporta il risultato in pareggio. Nella ripresa la squadra di Chivu aumenta il forcing nell'ultimo quarto d'ora e trova il definitivo vantaggio grazie ancora a uno splendido gol di Esposito. Vittoria fondamentale per i nerazzurri che mantengono viva la speranza di salire in zona playoff.