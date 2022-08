Diretta LIVE, Inter-Spezia alle 20.45: Dimarco-Dumfries, la mossa di Inzaghi

MILANO - In un Meazza tutto esaurito i nerazzurri fanno il loro esordio in campionato davanti al proprio pubblico. Contro lo Spezia Simone Inzaghi modifica qualcosa rispetto alla prima giornata a Lecce. Dentro Bastoni dal primo minuto con Dimarco che scala sulla corsia sinistra al posto di Gosens. Non ci sarà nemmeno Darmian a destra dove viene lanciato Dumfries, l'uomo dai tre punti nella vittoria al cardiopalma della prima giornata. Per il resto nessuna novità di formazione con Barella-Brozovic-Calahanoglu a comporre la diga di centrocampo, in attacco Lautaro-Lukaku e in difesa, accanto a Bastoni, ci saranno De Vrij e Skriniar a guardia di Samir Handanovic.