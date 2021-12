Diretta LIVE, Inter-Spezia 0-0: Inzaghi corre ai ripari, Correa-Lautaro suonano la carica

I nerazzurri ricevono allo stadio Meazza lo Spezia per continuare l'inseguimento alla vetta della classifica dove il Napoli è ancora staccato

MILANO - L'Inter non vuole perdere il passo del Napoli e per farlo dovrà superare questa sera al Meazza lo Spezia. Nerazzurri che dovranno fare a meno, oltre che di De Vrij, anche di Ranocchia, Darmian e Bastoni, fermato all'ultimo da una gastroenterite. Simone Inzaghi punterà dunque sulla voglia di rivalsa di Dumfries con Dimarco che si accomoderà in difesa facendo scalare al centro Skriniar con D'Ambrosio a destra. Turno di riposo per Barella con Gagliardini che agirà a centrocampo insieme a Brozovic e Calhanoglu. In attacco spazio al tandem argentino composto da Correa e Lautaro. Riposo per Dzeko,