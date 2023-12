LIVE Alle 20.45, Inter-Udinese: Inzaghi con Bastoni e Bisseck in difesa

NUMERI INTER— L’Inter ha vinto le ultime cinque sfide casalinghe contro l’Udinese in Serie A e nella sua storia non ha mai registrato più successi interni nella competizione contro i bianconeri. Nelle ultime 11 sfide contro i friulani l'Inter ha perso una sola volta, il 18 settembre 2022 (3-1 in trasferta), poi ha ottenuto 8 successi e 2 pari. Inzaghi, reduce dall'affermazione per 3-0 al Maradona contro il Napoli, non potrà contare sugli infortunati Dumfries, De Vrij e Pavard, mentre recupera Bastoni.