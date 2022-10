Inter-Viktoria Plzen 4-0 risultato finale: festa totale al Meazza, nerazzurri agli ottavi

MILANO - Contro tutti i pronostici, in un girone di ferro dove era data per spacciata, l'Inter tira fuori il petto e si prende con i denti la qualificazione alla fase finale di Champions League eliminando il Barcellona che disputerà l'Europa League. Contro il Viktoria Plzen i nerazzurri trovano in poker vincente, un messaggio recapitato forte e chiaro agli spettatori interessati del Camp Nou che adesso scenderanno in campo per affrontare il Bayern Monaco consapevoli del loro destino segnato. E' la serata dell'Inter, è la serata di Simone Inzaghi, la serata dei tifosi nerazzurri che ci hanno sempre creduto, di quelli che non ci hanno mai creduto, di Lukaku che torna dopo due mesi e segna il quarto gol dopo 3 minuti con tanto di bacio alla maglia. Copione rispettato per una festa totale, l'Inter va avanti, con buona pace di chi - troppo presto - ne aveva celebrato la disfatta.