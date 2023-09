LIVE Alle 18 Inter-Milan: Inzaghi con Acerbi. Lautaro-Thuram in attacco

Sfida per il primo posto solitario in classifica tra le uniche squadre a punteggio pieno del torneo. Chi vince tenta la prima mini-fuga e lancia un primo importante segnale al campionato

MILANO - Riparte il campionato e riparte alla grande: oggi è il giorno del Derby di Milano. In un Meazza tutto esaurito l'Inter riparte dalla stracittadina che mette in palio, oltre la gloria, il primato in classifica. Inter contro Milan, Inzaghi contro Pioli, nerazzurri contro rossoneri. Il tecnico interista è a caccia di conferme con l'undici titolare che dovrebbe vedere solo l'avvicendamento in difesa tra De Vrij e Acerbi. Per il resto tutto confermato con Lautaro-Thuram in attacco e Dumfries-Dimarco sulle corsie esterne.