LIVE Cagliari-Inter 0-2: triplo cambio per Inzaghi, fuori Barella per Frattesi

CAGLIARI - L'Inter fa visita al Cagliari per chiudere la seconda giornata di Serie A con l'obiettivo di continuare a punteggio pieno dopo il 2-0 dell'esordio in casa contro il Monza. Gli uomini di Simone Inzaghi saranno gli stessi del primo turno di campionato, con l'eccezione di Joaquin Correa sbarcato al Marsiglia: ancora assente Francesco Acerbi per infortunio. Il Cagliari cerca invece la prima vittoria dopo il pareggio dell'esordio in casa del Torino.