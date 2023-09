LIVE Alle 20.45 Inter-Sassuolo: Barella torna titolare, la ThuLa in attacco

Ancora parziale turnover per Inzaghi, che ritrova anche Dumfries in fascia: Dionisi cerca il secondo scalpo consecutivo dopo il poker alla Juventus

MILANO - Dopo cinque vittorie in altrettante partite di campionato, Simone Inzaghi non può che puntare a restare a punteggio pieno anche dopo la sesta giornata di campionato. Lo farà senza Stefano Sensi, Juan Cuadrado e Marko Arnautovic - tutti e tre infortunati -, affrontando un Sassuolo che però è reduce dall'importante 4-2 sulla Juventus. Impegno da non sottovalutare come sottolineato ieri da Simone Inzaghi nella presentazione del match. Si rivedono Lautaro e Thuram in attacco anche al Meazza, sarà Sanchez l'unico attaccante in panchina con Pavard che viaggia verso la terza gara da titolare