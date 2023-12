LIVE, Lazio-Inter 0-1 all’intervallo: leggerezza Marusic, Lautaro in agguato supera Provedel!

Operazione allungo per l'Inter, con la possibilità di fuggire a +4 sulla Juventus che venerdì ha pareggiato 1-1 in casa del Genoa. Per affrontare la sua ex Lazio, Simone Inzaghi rimetterà in campo tutti i titolari e ritroverà Benjamin Pavard in panchina, mentre dovrà fare a meno di Alexis Sanchez che si è fermato per un leggero affaticamento muscolare. Out Gustav Isaksen tra i biancocelesti.