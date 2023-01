LIVE – Inter-Atalanta 0-0: finisce il primo tempo a San Siro. Meglio l’Inter nei primi 45′

MILANO - Dopo la vittoria in rimonta contro la Cremonese, l'Inter scende in campo questa sera a San Siro contro l'Atalanta per i quarti di Coppa Italia. Andare avanti nella competizione è un obiettivo importante per i nerazzurri che, però, guardano anche alla sfida di domenica sera contro il Milan. Inzaghi si affida alla LuLa per affrontare la squadra di Gasperini e sceglie Gosens per affrontare la sua ex squadra.