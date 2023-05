LIVE, Inter-Atalanta 1-0: splende la LULA, Lukaku porta avanti l’Inter!

MILANO - Inter-Atalanta sarà un vero e proprio spareggio per la qualificazione alla prossima Champions. Nerazzurri attualmente a 66 punti e, in caso di pareggio, sarebbero certo almeno del quarto posto; Gasperini, a quota 61, può tornare in corsa con una vittoria, soprattutto se la Juventus fermerà il Milan. La sconfitta di Napoli ha interrotto una striscia di 5 vittorie consecutive in Serie A. All'andata l'Inter si è imposta al Gewiss Stadium per 3-2 nell'ultima giornata prima della sosta per il Mondiale in Qatar, vinto poi dall'Argentina di Lautaro Martinez, oggi in campo dal primo minuto accanto a Lukaku