LIVE, Inter-Bologna 2-1: Acerbi-Lautaro ma la riapre Orsolini su rigore

MILANO - La sfida tra Inter e Bologna apre il menù del sabato dell'ottava giornata di Serie A, con fischio d’inizio a San Siro in programma alle ore 15. Il tecnico nerazzurro non cambia e si affida all'undici base che ha ben figurato in Champions League contro il Benifca. Ultimo turno in vista della sosta per gli impegni delle nazionali