LIVE – Inter-Bologna 5-0: GOLEADA INTER!!! VELO DI LAUTARO E RETE DI DZEKO!!

Dopo l'amara notte di Champions, l'Inter di Inzaghi cerca il riscatto a San Siro contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic

GOOOOOOOL!!! VECINO LANCIA DUMFRIES SULLA DESTRA, L'OLANDESE METTE AL CENTRO PER LAUTARO CHE D'ESTERNO PIAZZA LA PALLA IN RETE!!!!

Qualche errore ora in impostazione per i nerazzurri, partita comunque per adesso in controllo

Punizione dalla trequarti per il Bologna, sospetto tocco con il braccio di Bastoni ma, dopo un rapido check, l'arbitro decide di non assegnare il rigore

Dopo un lancio per Dumfries, Correa ha accusato un problema fisico: apprensione per le sue condizioni

Grandissima occasione per l'Inter: palla dolce di Dzeko per Dimarco che sfiora un grandissimo gol al volo di sinistro, ottima parata di Skorupski

Occasione per il Bologna, che in contropiede sfrutta un buco nella difesa dell'Inter, Arnautovic non arriva sulla palla per un soffio

L'INTER NON SI FERMA PIU'!!! PALLA DI BROZOVIC PER LAUTARO E EFFETTUA UN VELO PER DZEKO: TOCCO DI PUNTA E SKORUPSKI BATTUTO!!!

L'amarezza della notte di Champions attanaglia ancora i cuori dei tifosi dell'Inter. La prestazione dei ragazzi di Inzaghi, seppur ottima, non è bastata per regalare a San Siro una vittoria tanto prestigiosa quanto importante. Il successo, in casa nerazzurra, manca da due competizioni: urge tornare subito a vincere per riprendere la marcia in campionato.