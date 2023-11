LIVE Alle 20.45 Inter-Frosinone: torna Lautaro in attacco con Thuram

— L'Inter ha vinto tutti e quattro i confronti in Serie A contro il Frosinone, segnando ben 11 gol e subendone appena uno (Cassata il 14 aprile 2019, in terra ciociara). Tra le squadre contro cui ha sempre perso in trasferta in Serie A e contro cui non ha mai segnato fuori casa, solo contro il Napoli (meno otto), il Frosinone ha una differenza reti peggiore che contro l’Inter (meno sette).