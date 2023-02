LIVE, Inter-Porto: Calhanoglu il volante, Inzaghi sceglie Dzeko con Lautaro

L'Inter ospita il Porto per la gara d'andata degli ottavi di Champions League. Simone Inzaghi sceglie Dzeko come partner d'attacco di Lautaro

MILANO - Serata di Champions League al Meazza dove arriva il Porto di Sergio Conceicao a far visita ai nerazzurri di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro sceglie Calhanoglu in mediana con accanto Barella e l'inesauribile Mkhitaryan. In attacco sarà Dzeko il partner in attacco con Lautaro mentre torna Onana tra i pali con Skriniar che si riprende un ruolo da titolare in difesa.