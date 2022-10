Inter-Samp 3-0: De Vrij, Barella e Correa. I nerazzurri non sbagliano più un colpo

L’Inter non sbaglia e si prende tre punti importantissimi. Dopo l’ottimo cammino in Champions League, la squadra di Inzaghi sta cercando di risalire in campionato e archivia la pratica Sampdoria con tre gol e una prestazione molto...

L'Inter non sbaglia e si prende tre punti importantissimi. Dopo l'ottimo cammino in Champions League, la squadra di Inzaghi sta cercando di risalire in campionato e archivia la pratica Sampdoria con tre gol e una prestazione molto incoraggiante. A sbloccare la gara ci pensa De Vrij, ben imbeccato da un corner di Calhanoglu. Continua il momento positivo di Barella che trova un altro grande gol su un lancio millimetrico di Bastoni. A chiudere la gara ci pensa Correa con un coast to coast da applausi. Inter che sale così a 24 punti in classifica.