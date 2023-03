Porto-Inter: cresce l’attesa a Oporto, Lautaro e Dzeko in attacco – LE PROBABILI

OPORTO - Novanta minuti e una qualificazione ai quarti di finale che manca da 12 anni. L'Inter a Oporto si gioca il tutto per tutto. L'Inter e non solo. Anche il tecnico nerazzurro è chiamato a non abbassare la guardia dopo lo scivolone in campionato, centrando un traguardo insperato l'indomani della composizione dei gironi di qualificazione. Il tecnico interista, nella giornata di ieri, ha suonato la carica. L'ambiente sembra aver recepito il messaggio ma, soprattutto, i giocatori vogliono tornare a respirare l'aria dell'Europa che conta. Saranno Lautaro Martinez e Dzeko a guidare l'assalto con Darmian che si accomoderà in difesa lasciando spazio a Dumfries sulla corsia destra. Torna Dimarco a sinistra con Calhanoglu in cabina di regia insieme a Barella e Mkhitaryan.