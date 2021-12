Primavera, Inter-Genoa 2-2 risultato finale: Casadei e Abiuso non bastano

Dodicesima giornata di campionato per i nerazzurri di Chivu: segui la diretta testuale del match su Fcinter1908

Le squadre fanno finalmente il loro ingresso in campo: Inter in classica maglia nerazzurra, Genoa in divisa bianca da trasferta.

Prima ammonizione anche per il Genoa: giallo per Dellepiane per fallo su Curatolo.

Emozioni a non finire tra Inter e Genoa: i ragazzi di Chivu vengono bloccati sul 2-2, al termine di una gara dal finale al cardiopalma. Per i nerazzurri sfuma la possibilità di conquistare la terza vittoria consecurtiva in campionato, che avrebbe consentito di compiere un ulteriore balzo in avanti in classifica. La partita inizia con quasi 40 minuti di ritardo a causa del ghiaccio presente sul campo: dopo un lungo sopralluogo, l'arbitro dà l'ok per giocare. Partono forte gli ospiti, ma ad andare in vantaggio è l'Inter con Casadei. Dieci minuti pià tardi il Genoa trova il meritato pareggio con Sahli. Nella ripresa i nerazzurri aumentano la pressione, ma si rendono poche volte pericolosi dalle parti di Corci. Il finale è incandescente: Abiuso porta avanti l'Inter tra le proteste rossoblu, che recriminano per un presunto fuorigioco, ma un minuto dopo Parodi fissa il punteggio sul definitivo 2-2.