Diciassettesima giornata del campionato Primavera: l’Inter di Zanchetta, seconda in classifica e reduce dal pareggio casalingo contro l’Udinese nel turno infrasettimanale, affronta la Roma capolista, che la precede di 2 punti. Il...

Diciassettesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Zanchetta, seconda in classifica e reduce dal pareggio casalingo contro l'Udinese nel turno infrasettimanale, affronta la Roma capolista, che la precede di 2 punti. Il tecnico nerazzurro ritrova Calligaris e Aidoo, in avanti tocca a Lavelli. Tra i giallorossi in campo dall'inizio l'ex Zefi. Calcio di inizio alle ore 11.