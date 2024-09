Sesta giornata di campionato per i nerazzurri di Zanchetta: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro

Sesta giornata del campionato Primavera: l'Inter di Andrea Zanchetta, reduce dalla sconfitta nel derby contro il Milan, riparte dalla trasferta di Genova contro la Sampdoria di Alessandro Lupi, che nel turno precedente ha trovato la prima vittoria stagionale. Il tecnico nerazzurro presenta alcune novità: in difesa c'è Maye al fianco di Garonetti, a centrocampo spazio a Venturini con Bovo e Topalovic. In avanti esordio da titolare per l'argentino Thiago Romano, partono dalla panchina Berenbruch, Cocchi, Mosconi e De Pieri. Calcio di inizio alle ore 18:30.