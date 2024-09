Il primo derby di Milano della domenica se lo aggiudica il Milan: la Primavera rossonera batte l'Inter di Zanchetta con un netto 1-3 al Konami Youth Development Centre. Successo meritato per i ragazzi di Guidi, che chiudono la pratica già nel primo tempo. Nerazzurri mai in partita, scarichi e irriconoscibili rispetto al match di Youth League contro il Manchester City.

Dopo una prima fase di studio, il Milan passa in vantaggio: angolo dalla sinistra, Dutu si libera dalla marcatura e di testa batte Calligaris. L'Inter non si scuote e prima della mezz'ora i rossoneri raddoppiano con Ibrahimovic, che approfitta di un errore di Aidoo. Nel finale di primo tempo i nerazzurri accorciano le distanze con Mosconi, ma in pieno recupero arriva il tris milanista con Bonomi, che trasforma un calcio di rigore. Nella ripresa i ritmi calano sensibilmente, l'Inter non ha la forza per rientrare in partita e il Milano controlla senza problemi.