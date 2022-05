LIVE – Primavera, semifinali scudetto: l’Inter affronta il Cagliari

I ragazzi di Chivu entrano in gioco nelle fasi finali del campionato Primavera: in palio l'ultimo atto contro la Roma

Torna in campo la Primavera dell'Inter. I ragazzi di Chivu affrontano questo pomeriggio il Cagliari nella seconda semifinale in programma a Sassuolo dopo Roma-Juventus di ieri. In palio c'è un posto in finale proprio contro i giallorossi, che ieri hanno battuto i bianconeri per 2-0.